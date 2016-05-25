Папа Римский Франциск благословил украинских военных (фоторепортаж)
В среду, 25 мая 2016 года, перед началом общей аудиенции Папа Франциск на площади Святого Петра в Риме поздоровался с военнослужащими, которые принимали участие в военном паломничестве к Люрду, и благословил их.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на информационный ресурс УГКЦ.
Святейший Отец сошел с панорамного автомобиля, которым он объезжал между секторами площадь, приветствуя паломников, и подошел к группе украинских военных. Среди них были те, которые получили боевые ранения во время выполнения задач в зоне АТО.
Как отмечается в сообщении, речь идет об участниках 48-го международного военного паломничества в Марийский духовный центр во Франции, что длилось от 20 до 22 мая.
Участие в паломничестве ежегодно принимают военнослужащие из разных стран мира, молясь за мир.
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От 1996 года к нему присоединились военнослужащие и правоохранители из Украины. Уже стало традицией, что по завершении мероприятий во Франции военные с Украины приезжают на встречу с Папой.
Напомним, в апреле Папа Франциск инициировал сбор католическими церквями Европы пожертвований для украинцев, которые пострадали во время конфликта на Донбассе.