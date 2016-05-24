В Харькове проходит акция протеста байкеров (фото)

Байкеры возмущены решением горсовета от 17 мая, согласно которому в городе запрещено движение мотоциклов по ряду центральных улиц, сообщает "Сегодня".

Сейчас собралось порядка 50-60 байкеров на мотоциклах. Но ожидается, что их число достигнет 100. После акции ее участники отвезут коллективный иск в Окружной админсуд.

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"Это решение горсовета было мотивировано, якобы, обращениями харьковчан, которые жаловались на шум моторов. Тем не менее, считаем это решение незаконным. Я пересмотрел документ и не нашел ни одного законного аргмента либо обоснования для этого решения", – рассказал правозащитник-байкер Роман Лихачев.