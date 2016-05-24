Джамала выступила с первым концертом в Киеве после триумфа на Евровидении (фото, видео)

Концерт состоялся в столичном Дворце "Украина". Перед концертом певица дала пресс-конференцию, на которой рассказала о своих впечатлениях от всего, что случилось с ней в последнее время.

Все билеты на концерт были раскуплены сразу после победы, а потому в концертном зале наблюдался аншлаг.

Зрители встречали певицу мощными аплодисментами, а после основной части Джамала дважды выходила на "бис".

Сегодня, 24 мая, состоится еще один концерты Джамалы в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 14 мая украинская певица Джамала победила на международном песенном конкурсе Евровидение-2016 в Стокгольме (Швеция). Победу ей принесла песня "1944" собственного авторства о судьбе крымскотатарского народа.

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По сумме баллов, полученных во время голосования жюри и зрителей, Джамала опередила австралийскую певицу Дэми Им и российского певца Сергея Лазарева, которые заняли второе и третье места соответственно.

Таким образом, в 2017 году Евровидение пройдет в Украине.

После возвращения в Украину Джамала была удостоена почетного звания народной артистки Украины.