Джамала выступила с первым концертом в Киеве после триумфа на Евровидении (фото, видео)
Победительница Евровидения-2016 украинская певица Джамала 23 мая 2016 года впервые после своего европейского триумфа выступила с большим концертом в Киеве.
Концерт состоялся в столичном Дворце "Украина". Перед концертом певица дала пресс-конференцию, на которой рассказала о своих впечатлениях от всего, что случилось с ней в последнее время.
Все билеты на концерт были раскуплены сразу после победы, а потому в концертном зале наблюдался аншлаг.
Зрители встречали певицу мощными аплодисментами, а после основной части Джамала дважды выходила на "бис".
Сегодня, 24 мая, состоится еще один концерты Джамалы в Киеве.
Как сообщал УНИАН, 14 мая украинская певица Джамала победила на международном песенном конкурсе Евровидение-2016 в Стокгольме (Швеция). Победу ей принесла песня "1944" собственного авторства о судьбе крымскотатарского народа.
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По сумме баллов, полученных во время голосования жюри и зрителей, Джамала опередила австралийскую певицу Дэми Им и российского певца Сергея Лазарева, которые заняли второе и третье места соответственно.
Таким образом, в 2017 году Евровидение пройдет в Украине.
После возвращения в Украину Джамала была удостоена почетного звания народной артистки Украины.