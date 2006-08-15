Заказчика убийства Валерия Кравченко поймали в Москве

В Москве совместными усилиями сотрудники украинской и российской милиции задержан Абу АРЧАКОВ, который был объявлен в международный розыск по подозрению в организации заказного убийства генерального директора акционерной рыбопромышленной компании "Антарктика" Валерия Кравченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра Украины Владимир ЄВДОКИМОВ.

По его словам, «поставлена окончательная точка в деле о заказном убийстве Кравченко».

В.ЕВДОКИМОВ также сообщил, что исполнителями этого убийства были люди, входившие в преступную группировку “Васи-бухгалтера”.

Справка. УНИАН. В.Кравченко был убит неизвестным киллером 22 декабря 2002 года в Одессе. Он руководил рыбопромышленной компанией "Антарктика" на протяжении 1993-2002 годов. Компания была единственным многопрофильным предприятием в рыбной отрасли Украины.

Год назад, 5 августа 2005 года, в Апелляционном суде Одесской области был объявлен приговор исполнителям заказного убийства В.Кравченко. Четверо уроженцев Чернигова, трое из которых - Сергей БРЮХАНОВ, Александр ЖЕЛЕЗНЯК и Александра КОЧУР - за совокупностью совершенных преступлений были приговорены к пожизненному заключению с конфискацией имущества, а Александр ГОЛОПАП – к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Судья сообщил, что банда, которая занималась заказными убийствами, была организована в 2002 г. Убийство В.Кравченко, заявка на которое поступила осенью того же года, киллеры оценили в 20 тыс. долларов США.

Также судья объявил, что организатор банды - Геннадий КАТАНОВИЧ - в настоящее время находится в розыске.