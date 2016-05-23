В стены Аккерманской крепости вернули закладные плиты XV века (фото)

Плиту на Килийских воротах установили при молдавском правителе Штефане Великом, укрепляя башню перед турецким штурмом. Точные копии еще двух плит установили на третьей башне и во внутреннем дворе крепости, сообщает Думская.

Все плиты являются точными копиями оригиналов, которые хранятся в запасниках Херсонского краеведческого музея. В 2013 году уникальные плиты были найдены историком Андреем Красножоном.

По его словам, плиты являются единственным уникальным письменным документом, однозначно подтверждающим дату строительства крепости.

"Впервые за 530 лет мы можем увидеть Килийские ворота в том виде, в котором ее увидел османский султан Баязид, когда руководил осадой и штурмовал крепость в августе 1484 года", - сказал историк.

Читайте такжеНа Харьковщине фермер бульдозером разровнял 8 километров вала крепости 18 века

В отличие от двух других плит, которые хранились в Одессе и принадлежность которых не вызывала сомнений у ученых, плита на Килийских воротах существовала только на фотографиях, и ее наличие вызывало большие сомнения.

Турки выломали эту плиту из башенной стены в 1484 году. Она упала в крепостной ров с водой, после чего чудесным образом была спасена неизвестным аккерманцем, который перепрятал ее за 600 метров от крепости. Через 400 лет ее нашел историк и эпиграфист Кочубинский и привез в одесский музей. В ходе Второй мировой войны отступающие из Одессы румынские войска вывезли раритеты в бухарестский музей, а после уже советские войска переправили эти ценности эшелоном в Херсонский краеведческий музей. В 2013 году Красножон случайно обнаружил эту плиту в запасниках музея.

Читайте такжеСМИ: В Крыму обвалилась одна из башен Генуэзской крепости

Помимо плиты на Килийских воротах, на третьей башне крепости была установлена еще одна плита. Строительство этой башни было закончено 31 марта 1454 года. Башню строил один из местных вельмож - некто Станчул.

Еще одна плита - самая большая по размерам и самая старая из Аккерманской коллекции -установлена внутри крепости на разделительной стене возле средних ворот. Она датирована ноябрем 1440 года.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге на месте, где стоял памятник Владимиру Ленину, обнаружили фундамент построенной в XIX веке церкви.