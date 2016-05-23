В Одесской области горели две базы отдыха

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 02.54 в службу спасения «101» поступила информация о том, что на улице Лазурная, 15, в пгт Затока возник пожар на базах отдыха «Геолог» и «Топаз».

Читайте такжеВ Одессе 23 мая начнут ремонт Потемкинской лестницы, фуникулер на лето закроют

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные отделения.

В 04.27 совместными усилиями пожар был локализован, в 04.50 полностью ликвидирован. Спасатели работали по повышенному номеру вызова - «1 Бис».

«Огнем повреждено здание столовой и уничтожено 9 деревянных домов на территории баз «Геолог» и «Топаз» на общей площади ориентировочно 900 кв. м. Предварительная причина возгорания - занос источника зажигания извне неустановленным лицом», - отметили в пресс-службе.

В тушении огня принимали участие 5 единиц техники и 22 спасателя.