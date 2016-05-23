В Таиланде 17 девочек погибли при пожаре в школьном общежитии

Еще двое числятся пропавшими без вести, передает Лента.ру со ссылкой на BNO News.

Инцидент произошел в районе Вианг Па Пао, который находится в северной провинции Чианграй. Пожар вспыхнул в воскресенье, 22 мая, в 23:00 (19:00 мск) в общежитии для девочек в негосударственной начальной школе.

Полиция рассказала, что в огне погибли 17 девочек в возрасте от пяти до 12 лет. Пять школьниц получили серьезные травмы, еще 14 спаслись.

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По предварительным данным, очаг пожара находился на крыше общежития. О причине возгорания сведений нет. Огонь потушили рано утром в понедельник.

Как передает Channel News Asia, в школе обучаются ученики из бедных горных племен.