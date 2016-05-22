Геращенко ждет положительных новостей по Савченко, Солошенко и Афанасьеву в конце мая

До конца мая ожидаются положительные новости по поводу незаконно осужденных в РФ украинцев Надежды Савченко, Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"Наша гуманитарная подгруппа ведет очень большую работу для освобождения заложников. Мы ожидаем к концу месяца положительные новости по поводу решения судьбы Надежды Савченко, а также политзаключенных, которые удерживаются в РФ, - Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева. Я хочу отметить, что президент на личном контроле держит вопрос освобождения заложников... Если говорить об освобождении заложников, которых удерживают на оккупированном Донбассе, там сегодня 112 украинцев – военные и гражданские, и пока процесс их освобождения заблокирован, боевики требуют принять амнистию", - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

Президент Украины Петр Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать РФ задержанных на Донбассе российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.

24 апреля Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о алгоритм и сроки освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

18 мая министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что документы о передаче Украине Савченко поступили в Минюст России.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к российской стороне с просьбой передать на родину Афанасьева и Солошенко, а также Олега Сенцова и Александра Кольченка. Все они, по сообщениям, уже заполнили и подписали документы на экстрадицию из Украины.

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Крымский политзаключенный Афанасьев осужден в России по делу "Сенцова-Кольченка" до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Солошенко приговорен в России к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже.