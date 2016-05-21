Порошенко: необходимо выровнять денежное обеспечение пограничников и военных ВСУ

Об этом он заявил сегодня во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы должны принять решение о немедленном внесении изменений в государственный бюджет Украины и обеспечить повышение денежного обеспечения Государственной пограничной службы», - сказал Порошенко.

«Недопустимо, когда у нас военнослужащие различных ведомств финансируются по-разному, когда у нас солдат, который в Вооруженных силах, Национальной гвардии, получает 7 тыс. грн, а пограничник получает 4-4,5 тыс. грн. Категорически неприемлемо», - подчеркнул президент.

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Порошенко подчеркнул, что военнослужащие ГНСУ на уровне с бойцами ВСУ и Нацгвардии несут службу в зоне проведения АТО, так же выполняя функции по обороне государства.

Глава государства предложил включить данный вопрос в окончательное решение сегодняшнего заседания СНБО, а также обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением о поддержке решения этого вопроса и обеспечении выравнивания денежного обеспечения.

Соответствующий законопроект должен быть внесен президентом на рассмотрение парламента как первоочередной. «Прошу определить этот проект как безотлагательный от моего имени. Мы должны решить вопрос пограничников в ближайшее время», - сказал Порошенко.

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Президент также подчеркнул необходимость дальнейшего усиления контрактной составляющей в Вооруженных силах, сохранения и индексации денежного обеспечения. В то же время, по его словам, необходимо обратить внимание на вопрос первоочередного комплектования боевых частей и необходимость увеличения профессиональной дифференциации при определении уровня финансирования военнослужащих. Денежное обеспечение профессиональных категорий военнослужащих и тех, кто впервые пришли на контракт, должно соответствовать уровню знаний и опыта. По словам Порошенко, 7 тыс. грн зарплата контрактника – это значительное достижение. Однако, отметил он, на сегодняшний день не является приемлемым, когда разница в денежном довольствии солдата-контрактника, который только начал службу, и старшины бригады, который 20 лет отдал Родине и несет огромную ответственность за организацию боевого обеспечения, составляет 1,5-2 тыс. грн, сказал глава государства.

«Должны создавать необходимую мотивацию и для повышения собственной квалификации, и для того, чтобы, кроме моральных стимулов, были эффективные материальные стимулы для обеспечения службы в зоне проведения АТО и на линии соприкосновения», - добавил президент.