"Он один у нас такой": на Харьковщине директор школы выгнал ученика с уроков из-за стрижки, инцидент дошел до Рады

Об этом сообщает 057.ua.

"Он меня схватил за шею и повел в учительскую, в кабинет, где зауч. Больно очень было", - говорит ученик Ярослав.

После такого сопровождения на шее у парня остались синяки. На следующий день разбираться в школу пошел отец. По словам матери Елены Бордуновой, директор признал, что был не прав, извинился и пообещал, что это не повторится.Однако на следующий день, по словам школьника, снова начал к нему придираться.

"Я не сторонник таких вот молодежных экстремальных форм субкультур. Это не совсем совпадает с морально-этическими нормами украинского народа. Он один у нас такой, - говорит директор школы Александр Фурцев. - Я предложил классному руководителю обсудить это на родительском собрании.Если все родители скажут, что не против, то почему бы и нет", - заявил директор.

Читайте такжеВ Харьковской области 8 школьников отравились неизвестным газом

Родители Ярослава обратились за помощью к местному депутату, информация об инциденте дошла не только до руководства области, а и к министру образования.

Как сообщает "Слобідський край", сегодня в Верховной Раде во время Часа правительства министр образования Лилия Гриневич прокомментировала позицию министерства.

"Случай в Харьковской области должен стать предметом расследования, по результатам которого такой человек не сможет работать. Мы будем решать этот вопрос", - сказала министр.