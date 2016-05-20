Вооруженное нападение на журналистов в Одессе: полиция задержала стрелка (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в области Гиорги Лорткипанидзе.

По его словам, в ходе оперативной работы правоохранители установили место нахождения нападавшего.

"Сейчас он находится в Приморском отделе полиции", - сказал Лорткипанидзе.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 3 мая возле офиса телеканала "7 канала" между его сотрудниками и тремя мужчинами, приехавшими на автомобиле Honda, произошел конфликт, перешедший в драку. Во время инцидента один из прибывших выстрелил в сторону сотрудников СМИ из помпового ружья, ранив журналиста. У операторов были травмы другого характера.

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Позднее правоохранители установили, что также стрелял из своего травматического пистолета один из сотрудников "7 канала".

По данным регионального главка Нацполиции, причиной приезда мужчин к офису телеканала стало ДТП с участием автомобиля родственника одного из потерпевших. Водитель пострадавшего от столкновения автомобиля решил сам найти виновника. Но, по данным главка, перепутал владельца Nissan с его сводным братом с таким же именем, отчеством и фамилией - видеооператором.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 п. 1-7 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Владелец Honda и ружья - житель города Белгорода-Днестровского Одесской области.