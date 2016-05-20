В Киеве СБУ задержала террориста "Аль-Каиды" (фото)
11:21, 20 мая 2016Общество
1300 0
СБУ задержала мужчину, который входит в террористическую организацию "Аль-Каида".
Суд арестовал иностранца на 40 суток / ssu.gov.ua/sbu
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Боевика правоохранители обнаружили в Киеве, когда тот пытался по поддельному украинскому паспорту получить "загран".
Мужчина находится в международном розыске и является гражданином одной из стран Азии.
Читайте такжеНа Донетчине СБУ задержала информатора "ДНР" и боевика (видео)
"Суд арестовал иностранца на 40 суток до поступления запроса о его выдаче", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter