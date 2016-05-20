В Киеве СБУ задержала террориста "Аль-Каиды" (фото)

11:21, 20 мая 2016
Общество
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СБУ задержала мужчину, который входит в террористическую организацию "Аль-Каида".

террорист / ssu.gov.ua/sbu

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Боевика правоохранители обнаружили в Киеве, когда тот пытался по поддельному украинскому паспорту получить "загран".

Мужчина находится в международном розыске и является гражданином одной из стран Азии.

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"Суд арестовал иностранца на 40 суток до поступления запроса о его выдаче", - говорится в сообщении.

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