Экологи пугают большим наводнением на Днепре. Зальет Конча-Заспу?

Специалисты Национального экологического центра Украины предупреждают о возникновении в ближайшие годы большого наводнения в береговой зоне Днепра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня представитель экоцентра Ярослав МОВЧАН.

По его словам, цикл наводнений на реке Днепр составляет 30-40 лет.

«Такое наводнение уже должно было состояться согласно той статистике и тому времени, когда было последнее. Это означает, что в ближайшее время мы должны ожидать большое наводнение на Днепре», - отметил Я.МОВЧАН.

В первую очередь, по его информации, «наибольшие проблемы» будут иметь люди, которые построили дома в Конче-Заспе.

Я.МОВЧАН также сообщил, что в последнее время учащаются наводнения в Карпатах. Так, если раньше такие мощные наводнения происходили раз в 30-40 лет, то сейчас – каждые 3-4 года. Все это, подчеркнул он, происходит, в частности, из-за нарушения человеком естественного баланса.

Эколог также обратил внимание, что в Украине участились катастрофы техногенного характера, в частности, речь идет о взрывах на газовых сетях, которые нуждаются в немедленной замене. Отдельно он также остановился на авариях в шахтах.

По убеждению Я.МОВЧАНА, эти катастрофы будут возникать все чаще. Поэтому государство должно обратить внимание на разработку стратегии своего развития, прежде всего, обеспечения экологического баланса в Украине и выполнения всех требований международного законодательства в этой сфере.