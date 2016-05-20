Гройсман: необходимо убрать бюрократию из образования

Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

"Система бюрократии в образовании является просто нереальной, мы ставим приоритетом дебюрократизацию образования", - заявил Гройсман.

Он отметил, что такое количество инструкций и журналов, которые заполняются учителями и преподавателями в образовательных учреждениях, не нужно. Вместе с тем, вторым приоритетом в реформировании системы образования станет развитие системы заведений дошкольного образования.

Читайте такжеВ этом году в Украине отменено внеконкурсное поступление и целевой прием в вузы - Минобразования

"Наше задание совместно с местными органами власти строить систему дошкольного образования и обеспечить детей возможностью посещать детские сады", - добавил Гройсман.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, когда представит план действий правительства. В частности, по его словам, план действий его правительства будет презентован 26 мая и тогда же принят.