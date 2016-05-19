В СК РФ пригрозили участью Карпюка и Клыха всем украинцам, "посягнувшим на безопасность России"

Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении ведомства, "потеряв бдительность, в 2014 году они (Карпюк и Клых) въехали на территорию Российской Федерации, забыв, наверное, что у нас действует принцип "никто не забыт, ничто не забыто". Наши спецслужбы сработали очень профессионально, задержав их и передав в руки следователей... Теперь всем им придется ответить за тяжкие преступления, которые они совершили на территории России. Такая же участь ждет и остальных украинских активистов, посягнувших на жизнь и здоровье российских граждан, целостность и безопасность России".

СК РФ отмечает, что на основании вердикта присяжных заседателей суд вынесет приговор.

Как утверждают в ведомстве, следствием и судом установлено, что в начале 1990-х годов на территории Украины была создана "военизированная политическая организация праворадикального толка УНА-УНСО, одними из целей и задач которой являлись оказание противодействия российским властям в любой форме и уничтожение граждан Российской Федерации русской национальности. Разделяя эти цели и задачи, в указанное время на территории Украины в ее состав вошли граждане Украины Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Малофеев, Александр Музычко и другие лица".

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Утверждается, что Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и другими лицами из числа руководителей и членов УНА-УНСО прибыли из Украины на территорию Чеченской Республики с тем, чтобы "в составе вооруженной группы из числа членов УНА-УНСО и совместно с членами банд, действовавших на территории республики, возглавляемых Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым и другими лицами, совершать нападения и убийства граждан, военнослужащих вооруженных сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов. Так, выполняя приказы руководителей банды, Карпюк совместно с Музычко возглавили банду под названием "Викинг", в которую также вошли участники УНА-УНСО Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Александр Малофеев, Станислав Клых и другие лица".

"В период с декабря 1994 по январь 1995 года Карпюк, Клых, Малофеев совместно с другими участниками банд неоднократно принимали активное участие в боестолкновениях с военнослужащими вооруженных сил РФ на территории президентского дворца, площади Минутка и железнодорожного вокзала Грозного, в ходе которых лишили жизни не менее 30 военнослужащих и не менее 13 военнослужащим причинили ранения различной степени тяжести", - заявляют в Следственном комитете РФ и добавляют, что "ранее по данному делу проходил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк".