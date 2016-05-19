В Одессе пройдет первый международный фестиваль средневековой культуры «Пороховая башня».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин.

По его словам, фестиваль продлится три дня - с 20 по 22 мая на Суворовской аллее в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

В рамках фестиваля состоятся состязания по средневековому бою между представителями «рыцарских дворов» из разных городов Украины и зарубежья, ремесленные ярмарки, мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы и художественные выставки, а также – парад исторических костюмов.

«Можно будет принять участие в различных акциях: детских тематических квестах, конкурсе лучших фотографий фестиваля и других конкурсных программах. Также в программе - театрализованные представления, выступление фольклорных коллективов, средневековые танцы, вечернее фаер-шоу», - сказал Шелюгин, акцентировав, что такого масштаба и тематики фестиваль в Одессе проводится впервые.

По словам Шелюгина, мероприятие носит благотворительный характер - все собранные средства на фестивале пойдут на восстановление исторического культурного наследия города.

Как отмечают организаторы, на «Пороховой башне» будут представлены шесть рыцарских дворов, в каждом из которых – рыцарь, оруженосцы, герольды, шуты, прекрасные дамы и пр. Кроме того, запланировано, что большое количество ремесленников – гончары, плотники, кузнецы – на месте событий будут демонстрировать свое мастерство.

Откроется фестиваль праздничным шествием рыцарей накануне - в четверг.