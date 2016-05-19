Завтра приговор ГРУшникам вступает в силу: это откроет путь для возвращения Савченко в Украину - Геращенко
Украина надеется, что решение вопроса о возвращении на родину заключенной летчицы Надежды Савченко активизируется после 20 мая.
Об этом во время брифинга заявила уполномоченный президента по вопросам разрешения кризиса на Донбассе Ирина Геращенко, передает "112 Украина".
"В Российской Федерации незаконно удерживают 12 политзаключенных. В этом направлении есть позитивные сигналы, потому что вопрос освобождения заложников на личном контроле президента Украины, также этим занимается гуманитарная подгруппа. Вчера в Минске мы сказали, что ожидаем возвращения в Украину Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, которые имеют очень тяжелые диагнозы. Также под контролем президента освобождение Надежды Савченко. 20 мая приговор ГРУшников набирает силу, и мы надеемся, что это откроет путь для возвращения в Украину Надежды", - отметила она по результатам заседания участников Трехсторонней контактной группы в Минске.
При этом Геращенко подчеркнула, что сейчас в заложниках у боевиков остаются 112 человек - гражданских и военных. Пропавшими без вести считаются 657 человек. "К вопросу поиска пропавших без вести. Боевиками заблокирован доступ Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях", - добавила она.
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По словам Геращенко, представители миссии ОБСЕ также признают, что боевики заблокировали процесс освобождения заложников и требуют от Украины амнистии, действуя как настоящие террористы.
Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.
Президент Петр Порошенко 24 апреля заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.
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29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию. Ее адвокат Николай Полозов выразил надежду, что процедура передачи Савченко будет осуществляться в ускоренном режиме.
"Российские власти приняли принципиальное решение в отношении Савченко - они ее выдают, и сейчас идет процедура в соответствии с Конвенцией о передаче с 1983 года. В этой конвенции есть одна проблема - в ней не указаны сроки выполнения необходимых юридических действий", - сказал адвокат.
Сегодня, 18 мая, министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что документы о передаче Украине Савченко поступили в Минюст России.
"Документы поступили в Минюст из ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний). Там все идет своим чередом", - сказал Коновалов.