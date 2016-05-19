Завтра приговор ГРУшникам вступает в силу: это откроет путь для возвращения Савченко в Украину - Геращенко

Об этом во время брифинга заявила уполномоченный президента по вопросам разрешения кризиса на Донбассе Ирина Геращенко, передает "112 Украина".

"В Российской Федерации незаконно удерживают 12 политзаключенных. В этом направлении есть позитивные сигналы, потому что вопрос освобождения заложников на личном контроле президента Украины, также этим занимается гуманитарная подгруппа. Вчера в Минске мы сказали, что ожидаем возвращения в Украину Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, которые имеют очень тяжелые диагнозы. Также под контролем президента освобождение Надежды Савченко. 20 мая приговор ГРУшников набирает силу, и мы надеемся, что это откроет путь для возвращения в Украину Надежды", - отметила она по результатам заседания участников Трехсторонней контактной группы в Минске.

При этом Геращенко подчеркнула, что сейчас в заложниках у боевиков остаются 112 человек - гражданских и военных. Пропавшими без вести считаются 657 человек. "К вопросу поиска пропавших без вести. Боевиками заблокирован доступ Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях", - добавила она.

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По словам Геращенко, представители миссии ОБСЕ также признают, что боевики заблокировали процесс освобождения заложников и требуют от Украины амнистии, действуя как настоящие террористы.

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Президент Петр Порошенко 24 апреля заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

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29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию. Ее адвокат Николай Полозов выразил надежду, что процедура передачи Савченко будет осуществляться в ускоренном режиме.

"Российские власти приняли принципиальное решение в отношении Савченко - они ее выдают, и сейчас идет процедура в соответствии с Конвенцией о передаче с 1983 года. В этой конвенции есть одна проблема - в ней не указаны сроки выполнения необходимых юридических действий", - сказал адвокат.

Сегодня, 18 мая, министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что документы о передаче Украине Савченко поступили в Минюст России.

"Документы поступили в Минюст из ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний). Там все идет своим чередом", - сказал Коновалов.