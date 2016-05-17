Одесса избавилась от последнего памятника Ильичу (фото)

Об этом сообщает "Первый городской".

На месте работают два крана и грузовик. Работать начали еще утром.

Пока что с помощью башенного крана монумент разбирают на 7 составляющих блоков.

Читайте такжеДекоммунизация коснулась фасадов зданий: в Харькове мозаику с Лениным "закатали" в цемент (фото)

Это последний памятник Ильичу на территории Одессы.

Добавим, в парк Савицкого монумент был перенесен в 2006 году с Куликова поля.