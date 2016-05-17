Одесса избавилась от последнего памятника Ильичу (фото)
12:36, 17 мая 2016Общество
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В Одессе в парке Савицкого (бывший Ленинского комсомола) в рамках закона о декоммунизации сносят 10-метровый памятник Ильичу.
Это последний памятник Ленина на территории Одессы / 1tv.od.ua
Об этом сообщает "Первый городской".
На месте работают два крана и грузовик. Работать начали еще утром.
Пока что с помощью башенного крана монумент разбирают на 7 составляющих блоков.
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Это последний памятник Ильичу на территории Одессы.
Добавим, в парк Савицкого монумент был перенесен в 2006 году с Куликова поля.
Фото: 1tv.od.ua
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