Фоторепортаж с концерта "Океана Эльзы" на крыше

Как сообщается на официальной странице "Океана Эльзы" в Facebook, во время события состоялась концертная премьера песен нового альбома группы "Без меж".

Несмотря на дождь, публика наслаждалась концертом.

Отметим, что уже сегодня, 17 мая, в Мариуполе Донецкой области состоится бесплатный концерт "Океана Эльзы".

Как сообщал УНИАН, в январе этого года президент Украины по случаю Дня Соборности наградил выдающихся украинцев, среди которых был и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.