Фоторепортаж с концерта "Океана Эльзы" на крыше
11:57, 17 мая 2016Общество
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Украинская группа "Океан Эльзы" 15 мая провела эксклюзивный концерт только для поклонников на крыше новой концертной площадки Roof в Киеве, которая расположена на высоте девятого этажа.
Концерт "Океана Эльзы" на крыше / Фото УНИАН
Как сообщается на официальной странице "Океана Эльзы" в Facebook, во время события состоялась концертная премьера песен нового альбома группы "Без меж".
Несмотря на дождь, публика наслаждалась концертом.
Отметим, что уже сегодня, 17 мая, в Мариуполе Донецкой области состоится бесплатный концерт "Океана Эльзы".
Как сообщал УНИАН, в январе этого года президент Украины по случаю Дня Соборности наградил выдающихся украинцев, среди которых был и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
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