В Одессе уволили двух полицейских, задержанных патрульными за совершение ДТП

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления национальной полиции в Одесской области, авария произошла в ночь на 16 мая на перекрестке Люстдорфской дороги и улицы Куприна.

Установлено, что автомобиль ВАЗ-21053 под управлением 28-летнего полицейского совершил столкновение с автомобилями BMW и Toyota, в результате чего транспортные средства получили механические повреждения.

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В автомобиле ВАЗ кроме водителя, ехал его 27-летний коллега, они оба были не на службе. По результатам обследования установлено, что полицейские находились в состоянии алкогольного опьянения.

«После содеянного виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако, не справившись с управлением, «въехал» в магазин. Кроме того, во время задержания мужчины проявили злостное неповиновение работникам Управления патрульной полиции, в связи с чем к ним были применены спецсредства – наручники», - отметили в отделе.

В настоящее время указанные сотрудники уволены со службы в полиции.