ГСЧС и Красный Крест совместно отработали реагирование на теракт в торговом комплексе (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, в течение двух дней 100 человек личного состава ГСЧС Украины и волонтеров Красного Креста с помощью соответствующего снаряжения, приборов, инструментов и средств малой механизации на 15 единицах техники отрабатывали основную тему учений "Реагирование на чрезвычайную ситуацию, связанную с совершением террористического акта в торговом комплексе".

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Как сообщал УНИАН, в британском Манчестере провели очень реалистичные антитеррористические учения в торговом центре.

Отметим, для Европы такие учения являются весьма актуальными, ведь за последние полгода там заметно возросла угроза терактов в местах массового скопления людей.