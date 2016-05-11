За неделю на учете в Минсоцполитики стало на 3 тысячи меньше переселенцев

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 438 663 семьи с Донбасса и Крыма, тогда как по состоянию на 4 мая количество таких семей составило 1 441 324.

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Более 821 тыс. семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 767 тыс. семей получили ее. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила 1,16 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства социальной политики, в Украине по состоянию на 4 мая на учете находились 1 млн 783 тыс. 361 внутренний переселенец с Донбасса и Крыма. Несмотря на многочисленные заявления экс-министра социальной политики Павла Розенко о масштабных нарушениях в сфере выплат переселенцам, их количество практически не уменьшается.

В частности, по словам Розенко, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР. Вместе с тем после проверок СБУ не произошло коррекции количества зарегистрированных переселенцев. Так, по данным Минсоцполитики, в Украине по состоянию на 29 февраля текущего года на учете находились 1 млн 745 тыс. 999 внутренних переселенцев с Донбасса и Крыма. При этом на 14 марта их количество сократилось до 1 млн 744 тыс. 788 человек, а на 4 апреля выросло до 1 млн 760 тыс. 972 человек.

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Павел Розенко на должности вице-премьер-министра заявлял, что на сегодня человек может получать социальную помощь от Украины, в том числе пенсию, только если она постоянно проживает на территории, подконтрольной украинской власти. Возобновление социальных выплат на оккупированной территории Украины возможно только после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности страны.