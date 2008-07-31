В Донецкой области мужчина на глазах у ребенка убил собаку

В г. Шахтерск Донецкой области 20-летнему мужчине, убившему собаку, грозит уголовный срок до 2 лет лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Шахтерского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области, в отношении жителя Шахтерска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 299 УК Украины – «Жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего», санкция которой предусматривает наложение штрафа до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до двух лет.

По информации пресс-службы, в дежурную часть Шахтерского горотдела милиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что убили ее собаку, и это видела ее 10-летняя дочь. При сборе материалов доследственной проверкой было установлено, что собаку, а это был 8-месячный щенок, забил до смерти 20-летний, нигде не работающий, ранее судимый мужчина.

Инцидент произошел во дворе частного дома заявительницы, куда пришел этот 20-летний парень, требуя разбирательств с ее мужем, с которым ранее подрался. Женщина не открыла двери, попросила парня не шуметь, так как дома спит ребенок, и быстрее уходить. Но тот схватил за ошейник привязанного к будке щенка, приподнял его и стал бить ногами.

Обвиняемый в жестоком обращении с животным мужчина объяснил правоохранителям свое поведение просто - щенок раздражал его своим лаем.

Согласно протокола вскрытия трупа собаки, гибель животного наступила в результате нанесения ударов тупым предметом. Обнаруженные повреждения у собаки оказались не совместимы с жизнью.