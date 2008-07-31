На Яворовском полигоне проходят учения, каких не было с 1997 года

На территории Международного центра миротворчества и безопасности (бывший Яворивский общевойсковой полигон) 30 июля началась заключительная фаза комплексных специальных учений с разведчиками 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, в течение трех суток под руководством начальника штаба – первого заместителя командира 13-го армейского корпуса полковника Игоря КОЛЕСНИКА разведывательные подразделения родов войск и специальных войск армейского соединения в три этапа отработают ведение разведки, выявление объектов условного противника, его дезорганизацию и обезвреживание во время выполнения операции армейского корпуса.

Для проведения учений привлечено почти 500 военнослужащих и около 80 единиц военной техники.

“В последний раз подобные учения сил и средств разведки проводились еще в 1997 году. Это учения всех органов, сил и средств разведки всех родов войск и специальных войск. Перед ними стоит задача проверить возможность выполнять задачи разведки, системы управления разведки и обеспечение разведки соответствующими органами для выполнения задач”, – сообщил И.КОЛЕСНИК.

Сообщается, что впервые за последние годы учения профинансированы на 100%. Поэтому военнослужащие имеют возможность в полном объеме усовершенствовать свои знания и практические навыки исполнения служебных обязанностей.

“Я вижу, что наши разведчики хотят заниматься, им только нужно помогать – выделять финансирование и горюче-смазочные материалы на ежедневную боевую подготовку”, – подчеркнул И.КОЛЕСНИК.