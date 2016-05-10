Телеканал иновещания Украины UATV стал доступен в Эстонии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства информационной политики, украинский языковед включено в пакет цифрового телевидения DigiTV.

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Согласно информации пресс-службы, компания "Телсет", основанная еще в 1991 году, предоставляет услуги в сфере телекоммуникаций в столице Эстонии Таллинне, а также в городах: Нарва, Маарду, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Хаапсалу, Йыхви, Кейла, Кос-Гарьюмаа, Лихула, Виймси.

В пресс-службе напомнили, что UATV уже появился в Азербайджане, Польше, Дании, Израиле, Грузии, Латвии.

Запуск Мультимедийной платформы иновещания Украины (МПИУ) состоялся 1 октября 2015 года. В рамках Мультимедийной платформы иновещания Украины, вместо спутникового телеканала УТР, в эфире стартовал телеканал UATV.