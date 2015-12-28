Порошенко подписал закон о системе иновещания Украины

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня в условиях гибридной войны это вопрос выживания нашей страны, вопрос эффективного противодействия пропагандистской работе, которую проводят против нашей страны, расходуя десятки и сотни миллионов, пропагандисты страны-агрессора", – сказал президент во время подписания закона в ходе встречи с министром информационной политики Юрием Стецем и первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по свободе слова и информационной политики Ольгой Черваковой.

Он подчеркнул, что основным критерием работы иновещания должна быть объективность подачи информации о ситуации в Украине, в частности о внедрении реформ и оборонной политике государства.

"Именно это должно быть критерием эффективности информационной политики. Мы не должны копировать пропагандистские методы страны-агрессора. Наоборот – наши журналисты должны доносить правду о войне в Украине и тем самым завоевывать доверие, в отличие от пропагандистов", – сказал Порошенко.

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Президент поблагодарил всех, кто приобщился к подготовке закона, – народных депутатов и Министерство информационной политики.

В свою очередь Стець заверил главу государства, что через два месяца будет завершена реформа иновещания в Украине.

"Украину должны знать не только как страну, в которой сейчас есть большое количество проблем, но и о ее истории, культуре, привлекательности, хорошем инвестиционном климате, возможности туризма и о том, что здесь живут добрые и хорошие люди", – сказал он.

Стець отметил, что Порошенко стоял у истоков свободы слова в Украине, что имело историческое значение для государства. Он выразил убеждение, что подписание закона, совместная работа президента, народных депутатов и правительства над документом дадут результат уже в ближайшее время, говорится в сообщении.

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Червакова отметила, что "мультимедийная платформа иновещания Украины – это фактически промо-агентство Украины в мире. И это очень существенная помощь украинской дипломатии на международной арене, которая сейчас изо всех сил пытается донести правду об Украине к мировым лидерам".

Она заверила, что комитет ВР по свободе слова будет держать на контроле выполнение закона и в случае необходимости изменений будет действовать соответственно.

"Мы обязательно будем выполнять эту работу. Для нас это дело чести, это дело не только нашей репутации – это дело репутации страны в мире", – добавила депутат.

Кроме того, в ходе разговора президент также отметил необходимость возобновления украинского вещания в освобожденных от оккупации районах Донбасса, донесения правды о ситуации на оккупированные территории, построения для этого соответствующей информационной сети.