Музей Революции Достоинства будет финансироваться за счет госбюджета

Соответствующее постановление Кабинета министров №324 от 29 апреля 2016 года опубликовано на правительственном портале.

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"Внести изменение в перечень учреждений культуры и искусства, которые содержатся, или которым предоставляется финансовая поддержка из государственного бюджета, утвержденный постановлением Кабинета министров от 16 ноября 2001 г. № 1557 (Официальный вестник Украины, 2001 г., № 47, ст. 2098; 2015 г., № 40, ст. 1211), дополнив его абзацем следующего содержания: “Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства”, - говорится в документе.