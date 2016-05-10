Киевский суд арестовал отчужденные квартиры экс-главы зерновой госкомпании

Об этом говорится в постановлении суда от 25 апреля 2016 года, передает РБК.

В начале 2015 года Якубовичу и его заместителю было объявлено подозрение в подделке договора страхования зерна от огневых рисков и стихийных бедствий с ЧАО "СК Гарант Престиж". Вместо единоразового платежа в размере 14,76 млн грн Госкорпорация ежемесячно выплачивала эту сумму, вследствие чего в общем заплатила свыше 177 млн грн.

Тогда правоохранителям не удалось установить местонахождения экс-главы правления ГПЗКУ, поэтому он был объявлен в международный розыск.

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В конце января 2015 года Якубович осуществил отчуждение двух своих квартир: одну продал, другую подарил своему отцу.

Так как подозрение Якубовичу было объявлено в момент владения квартирами, следователь посчитал, что подозреваемый совершил отчуждение имущества для избежания ареста и конфискации. Учитывая этот факт, суд арестовал квартиры экс-главы ГПЗКУ.

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Как сообщал УНИАН, в Генеральной прокуратуре заявили о намерении направить в Израиль документы на экстрадицию бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, который сейчас скрывается там под новым именем.