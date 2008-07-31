Китайцы хотят отсудить миллиард долларов у Шарон Стоун

Более тысячи пострадавших в результате майского землетрясения в Китае подали иск против Шарон Стоун с намерением отсудить у известной актрисы миллиард долларов, сообщает Лента.ру со ссылкой на Fox News.

Поводом к такому иску со стороны пострадавших стало заявление 50-летней актрисы, в котором она назвала Сычуаньское землетрясение наказанием за плохую карму властей Китая. По словам адвоката истцов, своим неосторожным высказыванием голливудская звезда нанесла оскорбление людям, пострадавшим в землетрясении.

Напомним, на последнем кинофестивале в Каннах Шарон Стоун расценила землетрясение в провинции Сычуань, как наказание Китаю за плохую карму властей, оккупировавших Тибет. В прошлом месяце Стоун публично принесла извинения, признав, что ее слова были ошибкой.