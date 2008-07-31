Китайцы хотят отсудить миллиард долларов у Шарон Стоун
08:01, 31 июля 2008Общество
997 0
Слово не воробей...
|Шарон Стоун на кинофестивале в Каннах. 2008 г.
Поводом к такому иску со стороны пострадавших стало заявление 50-летней актрисы, в котором она назвала Сычуаньское землетрясение наказанием за плохую карму властей Китая. По словам адвоката истцов, своим неосторожным высказыванием голливудская звезда нанесла оскорбление людям, пострадавшим в землетрясении.
Напомним, на последнем кинофестивале в Каннах Шарон Стоун расценила землетрясение в провинции Сычуань, как наказание Китаю за плохую карму властей, оккупировавших Тибет. В прошлом месяце Стоун публично принесла извинения, признав, что ее слова были ошибкой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter