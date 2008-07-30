В Сумах совершено нападение на депутата фракции БЮТ

В Сумах совершено нападение на депутата городского совета от фракции БЮТ Николая ЯНШИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении фракции БЮТ в городскую прокуратуру и милицию говорится, что утром 29 июля на улице Троицкой в центре Сум неизвестные напали на Н.ЯНШИНА и нанесли ему телесные повреждения.

Фракция БЮТ требует от правоохранительных органов провести расследование, найти виновных в нападении и привлечь их к ответственности, а также выделить охрану пострадавшему депутату, который сейчас находится в больнице.

Как известно, до 2007 года Н.ЯНШИН работал в должности заместителя председателя правления ОАО «Сумское НПО им.Фрунзе», которое входит в группу «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА. После увольнения новое руководство выступило с обвинениями в его сторону о выводе средств и активов предприятия в подконтрольные депутату структуры.

Во фракции БЮТ в Сумском горсовете пока что отказываются комментировать факт избиения Н.ЯНШИНА.