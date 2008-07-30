18-тонный трактор упал на водителя

29 июля в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления МЧС Чернигова поступило сообщение, что по ул. Щорса в районе рынка "Висла" возле строительной площадки перевернулся трактор, в результате чего погиб тракторист и его тело нельзя вытянуть из раздавленной кабины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на место происшествия сразу выехала дежурная смена оперативно-координационного центра. Было установлено, что трактор Т-130 отработал на строительстве магазина и для дальнейшей транспортировки должен был заехать на платформу автотягача. Однако, для этого не было специальных мостов. Поэтому, под гусеницы трактора подложили диски из автомобильных колес. Когда 18-тонный трактор стал подниматься на платформу, под его весом диски продавились в землю и он перевернулся. Перевернуть и опять поставить трактор на гусеницы удалось с помощью двух мощных автокранов и грузового автомобиля "КрАЗ". Затем спасатели с помощью специнструмента разрезали раздавленную кабину и достали тело тракториста.

По данному факту прокуратура проводит следствие.