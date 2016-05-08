Сегодня в северных, западных и Киевской областях ожидается град

16:19, 08 мая 2016
Общество
345 0

Также Гидрометцентр предупреждает о грозах и шквалах в некоторых областях Украины.

REUTERS

Сегодня в северных, западных и Киевской областях местами ожидается град.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Напомним, Гидрометцентр предупреждает о грозах и шквалах в некоторых областях Украины. По их данным, в ближайшие два часа и до конца суток ожидаются грозы.

В северных, восточных и Полтавской областях местами шквалы 15-20 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter