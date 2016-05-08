Сегодня в северных, западных и Киевской областях ожидается град

Сегодня в северных, западных и Киевской областях местами ожидается град.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Напомним, Гидрометцентр предупреждает о грозах и шквалах в некоторых областях Украины. По их данным, в ближайшие два часа и до конца суток ожидаются грозы.

В северных, восточных и Полтавской областях местами шквалы 15-20 м/с.