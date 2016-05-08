Гидрометцентр предупредил о приближении гроз и шквалов в некоторых областях

Гидрометцентр предупреждает о грозах и шквалах в некоторых областях Украины.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в ближайшие два часа и до конца суток ожидаются грозы. Читайте такжеСиноптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в мае В северных, восточных и Полтавской областях местами шквалы 15-20 м/с.

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