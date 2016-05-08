Гидрометцентр предупредил о приближении гроз и шквалов в некоторых областях
13:03, 08 мая 2016Общество
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Гидрометцентр предупреждает о грозах и шквалах в некоторых областях Украины.
REUTERS
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в ближайшие два часа и до конца суток ожидаются грозы.
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В северных, восточных и Полтавской областях местами шквалы 15-20 м/с.
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