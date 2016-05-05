В Одессе задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании ж/д вокзала

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Кира Голота, 47-летний мужчина без определенного места жительства звонил, находясь на Александровском проспекте. «Он был в состоянии алкогольного опьянения», - добавила она.

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Голота отметила, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса Украины. Предусматривает наказание штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе примерно в 10:45 неизвестный сообщил о минировании железнодорожного вокзала станции Одесса-Главная. Данная информация не подтвердилась.

На время проверки с вокзала эвакуировали 2,5 тыс. человек. Также было задержано прибытие трех пассажирских поездов.