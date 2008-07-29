Чего боятся жители Украины (опрос)

Наибольшими угрозами, с которыми Украина может столкнуться в ближайшие 10 лет, население считает экологические катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, такими являются выводы обнародованного сегодня на пресс-конференции общенационального опроса “Безопасность Украины – вероятные угрозы”, который провел Фонд “Демократические инициативы”.

Научный руководитель Фонда Ирина БЕКЕШКИНА сообщила, что среди наибольших угроз для Украины в ближайшие 10 лет подавляющее большинство – 67% населения – признали экологические катастрофы. “Особенно остро чувствительными к природным бедствиям являются представители западных областей Украины”, - сообщила эксперт.

Также, по ее словам, 62% украинцев опасаются энергетической зависимости от стран, которые поставляют энергоносители. Около 60% граждан беспокоит эпидемия СПИДа, экономический упадок, техногенные катастрофы и крупные аварии, глобальное распространение болезней. Вместе с тем, последствиями глобального потепления климата интересуется только 51% населения.

По словам И.БЕКЕШКИНОЙ, маловероятными и почти невероятными угрозами население считает большой наплыв иммигрантов (34%), международный терроризм (27%), уничтожение демократии, диктатуру (25%), распад Украины и внешние угрозы территориальной целостности государства (24%), а также иранскую ядерную программу и исламский фундаментализм (11%).

Исследование проводилось в конце марте 2008 года методом интервью. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов по выборке, презентующей взрослое население Украины в возрасте с 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.