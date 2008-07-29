Украина обогнала УССР по производству птичьего мяса

Впервые за годы независимости, Украина в этом году полностью обеспечена отечественным мясом птицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель Совета директоров Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Александр БАКУМЕНКО.

"Впервые в этом году Украина полностью будет обеспечена отечественным мясом птицы. Мы произведем миллион тонн продукции", - сказал он.

По словам А.БАКУМЕНКО, украинские птицеводы превысили объемы выращивания птицы, которые имела Украина в лучшие годы Советского Союза. "В лучшие годы Советского Союза, это в 1989-90 годах, Украина производила 850 тыс. тонн. Мы уже вышли выше тех объемов, которые производили в лучшие времена СССР", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по состоянию на 1 июня текущего года, поголовье птицы во всех категориях хозяйств выросло на 3,4% или на 6 млн. 42 тыс. голов по сравнению с 1 июня 2007 г. - до 184 млн. 143 тыс. голов.

По данным Госкомстата, в 2007 году производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, свежих или охлажденных, составило 433 тыс. тонн, что на 36,4% выше 2006 года. В декабре производство данной продукции составило 51,1 тыс. тонн, что на 26,7% выше ноября 2007 года и на 69,7% выше декабря 2006 года.

В 2007 году производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, мороженых, составило 84,2 тыс. тонн, что на 4,8% ниже 2006 года. В декабре производство данной продукции составило 6,8 тыс. тонн, что на 17% ниже ноября 2007 года и на 26,6% ниже декабря 2006 года.