На Львовщине водитель на пешеходном переходе сбил двух школьниц и скрылся

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 мая в 22.40 в селе Гостинцево Мостиского района.

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Водитель неустановленного автомобиля, по предварительным данным марки Opel, на пешеходном переходе совершил наезд на двух девушек в возрасте 14 и 15 лет, местных жительниц.

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С места происшествия обеих школьниц в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Мостиской районной больницы. У них диагностированы многочисленные переломы и ушибы. Проводится расследование.