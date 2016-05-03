На Львовщине водитель на пешеходном переходе сбил двух школьниц и скрылся
11:44, 03 мая 2016Общество
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Львовские правоохранители встановлють личность водителя, который на пешеходном переходе совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек и скрылся с места происшествия.
На Львовщине водитель на пешеходном переходе сбил двух школьниц / kyivobl.mns.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 мая в 22.40 в селе Гостинцево Мостиского района.
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Водитель неустановленного автомобиля, по предварительным данным марки Opel, на пешеходном переходе совершил наезд на двух девушек в возрасте 14 и 15 лет, местных жительниц.
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С места происшествия обеих школьниц в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Мостиской районной больницы. У них диагностированы многочисленные переломы и ушибы. Проводится расследование.
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