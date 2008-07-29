Богуцкий поблагодарил глав УПЦ КП и УАПЦ за мудрость

Празднование 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси прошло в духе толерантности.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

Ю.БОГУЦКИЙ выразил благодарность Его Святости Патриарху Киевскому, Патриарху всей Руси Украины ФИЛАРЕТУ и Предстоятелю автокефальной православной церкви МЕФОДИЮ за толерантность и мудрость, проявленную во время участия в официальных мероприятиях по случаю празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси.

«Священники этих церквей присутствовали на многих праздниках, верующие тем более, потому что доступ как гражданам Украины был всюду», - отметил Ю.БОГУЦКИЙ.

Он напомнил, что основным акцентом празднования этой даты является придание объединительного импульса украинскому православию. Стремление к созданию единой поместной церкви во время этих празднований было донесено до представителей поместных православных церквей и самого Константинопольского патриархата.

«Одно дело, когда они это слышали из-за границы, через средства массовой информации или на духовных конференциях, на собраниях, и другое дело, когда они побывали в Украине, пообщались с украинским народом, простыми людьми и увидели эту проблему украинского православия собственными глазами; услышали призывы Президента и услышали, что это актуальные призывы, они не выдуманные, не искусственные, а это реалии», - сказал Ю.БОГУЦКИЙ.

Он также отметил, что празднования привлекли внимание всего мира к древней истории православия в Украине. «Даже Алексий ІІ подчеркнул, что мы отдаем себе отчет в том, что из Константинополя православия пришло в град Киев. И дальше распространилось на территорию восточной Европы и дальше, дальше на северную Азию. И он еще подчеркнул, что всегда они считали, что южной столицей Московского православия является Киев», - сказал заместитель главы Секретариата.