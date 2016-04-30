В Одессе 2 мая в районе Куликова поля будет прекращено движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, с целью обеспечения мер безопасности 2 мая с 07.00 до 24.00 будет ограничено движение автотранспорта в районе Куликова поля и изменено движение городского транспорта.

Читайте такжеВ Одессе 2 мая на Куликовом поле установят металлоискатели

Данные меры также введены с учетом рекомендаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В частности, движение ограничат по улицам Канатной, Пироговской, Среднефонтанской и по Итальянскому бульвару. Кроме того, в связи с ограничением движения транспорта 2 мая вносятся изменения временного характера в работу городского общественного транспорта. Работу трамвайных маршрутов №№ 17, 18 и троллейбусных маршрутов №№ 5, 11 приостановят, троллейбусных - №№ 7,9 и 10 организуют с двух сторон (от соответствующих конечных остановок), но с прерыванием в районе Куликова поля.

Также изменится работа городских автобусных маршрутов общего пользования в направлении района Фонтана, Таирова, Пересыпских мостов.

Как отметили в департаменте, в преддверии проведения массовых мероприятий одесская мэрия обращается ко всем с настоятельной просьбой воздержаться от участия в несанкционированных акциях общественно-политического характера, избегать противостояния и провокаций.

Как сообщал УНИАН, во время майских праздников безопасность в Одессе будут обеспечивать свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.