В Киеве от поражения током 12-летний подросток получил ожоги 60% тела

В Киеве от поражения электротоком 12-летний подросток получил ожоги 60% тела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, несчастный случай произошел вечером 28 июля на железнодорожной станции «Бортничи» Юго-Западной железной дороги (Дарницкий район).

Как выяснилось, трое подростков 11-13 лет возвращались домой из леса через железнодорожную станцию. На их пути на одной из колей стоял эшелон из 10 цистерна. Чтобы его не обходить, двое из ребят перелезли под поездом, а их 12-летний товарищ решил преодолеть препятствие через железнодорожную цистерну. Однако парень не заметил контактную линию электропоезда, в результате чего его поразил электроток (напряжение приблизительно 27000 вольт). Мгновенно на ребенке вспыхнула одежда, он получил термические ожоги 60% тела.

На помощь успели работники станции, они и вызвали скорую помощь. Врачи доставили пострадавшего во 2-й ожоговый центр. Его состояние медики оценивают как очень тяжелое.