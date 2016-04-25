Стали известны подробности загадочной смерти сепаратиста в одесском СИЗО

Так, в минувшую субботу, 23 апреля, в 22 часов 10 минут в медицинской части Одесской учреждения исполнения наказаний (ОУВП-21) умер заключенный А.

Мужчина в 21 часов 24 минут пожаловался на плохое состояние здоровья, и ему немедленно был вызван дежурный фельдшер, передает 048.ua.

По прибытии медика заключенного осмотрели и приняли решение вызвать карету скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

Состояние здоровья заключенного, несмотря на оказанную медицинскую помощь, резко ухудшилось.

В 22 часа 10 минут врачом кареты скорой помощи была констатирована биологическая смерть заключенного А.

Предварительный диагноз: острая сердечная недостаточность.

На место происшествия приезжала следственно-оперативная группа Малиновского отдела Национальной полиции в Одесской области.

В ходе осмотра, признаков насильственной смерти на теле заключенного не обнаружено.

Окончательная причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится служебная проверка.

Напомним, речь идет об Игоре Астахове, который подозревался в убийстве одесского волонтера Яны Шишман и подвозе оружие на акцию антимайдана 2 мая 2014 года.