Стали известны подробности загадочной смерти сепаратиста в одесском СИЗО
В пресс-службе управления ГПтС Украины в Одесской области рассказали официальную версию произошедшего.
Так, в минувшую субботу, 23 апреля, в 22 часов 10 минут в медицинской части Одесской учреждения исполнения наказаний (ОУВП-21) умер заключенный А.
Мужчина в 21 часов 24 минут пожаловался на плохое состояние здоровья, и ему немедленно был вызван дежурный фельдшер, передает 048.ua.
По прибытии медика заключенного осмотрели и приняли решение вызвать карету скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.
Состояние здоровья заключенного, несмотря на оказанную медицинскую помощь, резко ухудшилось.
В 22 часа 10 минут врачом кареты скорой помощи была констатирована биологическая смерть заключенного А.
Предварительный диагноз: острая сердечная недостаточность.
На место происшествия приезжала следственно-оперативная группа Малиновского отдела Национальной полиции в Одесской области.
В ходе осмотра, признаков насильственной смерти на теле заключенного не обнаружено.
Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится служебная проверка.
Напомним, речь идет об Игоре Астахове, который подозревался в убийстве одесского волонтера Яны Шишман и подвозе оружие на акцию антимайдана 2 мая 2014 года.