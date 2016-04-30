Задержан третий подозреваемый в убийстве бойца АТО Артема Приходько - ГПУ

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Уголовное производство по подозрению гражданина К. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 286, ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины расследуется Управлением по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности Департамента по расследованию и надзора в уголовных производствах в сферах государственной службы и Генеральной прокуратуры Украины. Указанное лицо с 29.09.2015 объявлена в розыск и 29.04.2016 задержано", - говорится в сообщении.

В ГПУ также напомнили, что 1 апреля 2016 года в Тернополе задержали еще одного подозреваемого в причастности к гибели демобилизованного участника АТО Артема Приходько. 2 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Он скрывался от правоохранительных органов более трех месяцев.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 сентября 2015 года в Святошинском районе Киева в результате наезда автомобилем от полученных травм в больнице умер участник АТО Приходько. Инцидент произошел после столкновения ветеранов АТО с группой агрессивных людей, один из которых во время попытки скрыться с места происшествия, на авто совершил наезд, протащил пострадавшего под машиной около 300 м и скрылся с места преступления.

В декабре Киевсовет по просьбе городского Союза ветеранов АТО и матери погибшего Ирины Приходько направила запрос министру внутренних дел и генеральному прокурору с просьбой взять на личный контроль расследование дела об убийстве Приходько.

3 марта на пленарном заседании Киевсовета заместитель прокурора Киева Анатолий Корж сообщил, что Евгения Корнейко, подозреваемого в убийстве бойца 12-го батальона Приходько, объявлено в розыск.

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В свою очередь начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что правоохранители собрали достаточно доказательств причастности Корнейко к гибели Приходько.

Корж добавил, что, кроме того, осуществляется досудебное расследование против Артура Бирюка и Корнейко относительно совершения ими 27 сентября 2015 года грубого нарушения общественного порядка и причинение трем лицам телесных повреждений.