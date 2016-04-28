Веру Савченко выпустят из России: ограничение на выезд отменили - СМИ

"Решение об ограничении выезда из России в связи с объявлением в федеральный розыск Вере Савченко отменено", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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По его словам, в ближайшие часы она сможет покинуть Россию.

Как сообщалось, автомобиль с дипломатическими номерами, в котором находилась Вера Савченко, 27 апреля становили на российском КПП на российско-украинской границе.

Как заявил адвокат Илья Новиков, причиной задержания Савченко стало то, что она находилась в розыске "за оскорбление чеченского судьи".

Позже украинские дипломаты сообщили, что Савченко находится в салоне дипломатической машины вместе с консулом, однако сотрудники КПП заблокировали автомобиль, а паспорт Веры изъяли.

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Утром 28 апреля Новиков сообщил, что Савченко находится в консульстве, ее судьба решается на самом высоком дипломатическом уровне.

Другой адвокат Марк Фейгин предположил, что попытка задержать Савченко в РФ может иметь как бюрократические, так и политические причины.