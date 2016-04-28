Член Нацсовета: новая башня на Чонгаре обеспечит вещание украинских радиостанций в Крыму

Об этом в эфире "5 канала" сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, башню построят на административной границе с Крымом. Радиосигнал будет охватывать северную территорию оккупированного полуострова.

"Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить хотя бы часть территории Крыма FM-сигналом. Для этого мы запланировали строительство на Чонгаре 150-метровой башни. Это будет самая большая башня на юге Херсонской области, там самая большая на данный момент является 90 метров. 150 метров позволяет нам охватывать север Крыма", - рассказал Костинский.

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Он сообщил, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заказала разработку четырех частот, поэтому на территорию оккупированного Крыма смогут вещать четыре радиостанции.

"Я надеюсь, уже в этом году мы это сделаем", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, международная правозащитная организация Freedom House констатировала, что Россия активизировала усилия по манипуляции СМИ. Крым признали одной из стран и территорий, где ситуация со свободой СМИ худшая в мире.