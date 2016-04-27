На Пасху порядок в Днепропетровской области будут обеспечивать 3 тысячи полицейских
15:45, 27 апреля 2016Общество
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На Пасху за порядком в Днепропетровской области будут следить 3 тысячи полицейских. С 30 апреля они переходят в усиленный режим работы, будут работать круглосуточно.
Наряды полицейских будут работать в местах наибольшего скопления людей / УНИАН
Как сообщает управление взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской ОГА.
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"Планируется, что на Пасху церкви области посетят свыше миллиона жителей. Правоохранители переходят на усиленный режим работы уже с 30 апреля. За порядком на Днепропетровщине будут следить 3 тысячи полицейских", – отметили в управлении.
Как отмечается, наряды полицейских будут работать в местах наибольшего скопления людей, вблизи всех церквей и храмов. Их в области более 800.
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