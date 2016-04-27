Харьковчанам пообещали штрафы за шашлыки возле дома и в лесопосадках

Перед майскими праздниками харьковчанам напомнили, что готовить еду на открытом костре или в мангале на территории города нельзя, поскольку это нарушает правила противопожарной безопасности. Об этом, сообщила начальник инспекции по благоустройству и экологии Департамента коммунального хозяйства Харькова Ольга Еремина, передает пресс-служба Горсовета.

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Она добавила, что тем, кто решится пожарить шашлык возле жилых домов или в посадке, на первый раз грозит предупреждение, а на второй – штраф от 850 до 1360 грн.

За нарушителями правил следит не только инспекция по благоустройству и экологии, но и полиция, а также сотрудники ГСЧС Украины в Харьковской области. Также с жителями ведут разъяснительную работу работники КП "Жилкомсервис".

По словам Ольги Ереминой, эти правила распространяются и на сжигание мусора во дворах.

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"Многие люди не знают этих правил, поэтому на первый раз мы ограничиваемся предупреждением, объясняем им. Этой весной жалоб к нам еще не поступало, а вот осенью горожане обращались по поводу сжигания листвы, сухих веток. Мы, харьковчане, должны уважительно относится друг к другу, понимать, что есть аллергики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и дым, который попадает в квартиру, плохо выветривается и может негативно сказаться на здоровье других", - отметила Ольга Еремина.