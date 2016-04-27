На Львовщине усиливают меры безопасности в преддверии Пасхальных праздников

Об этом сегодня во Львове во время пресс-конференции рассказал председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, сообщает ZIK.

Особое внимание уделяют таким событиям: 28 апреля - годовщина создания первой Украинской национальной армии (дивизии «Галичина», 1 мая - Пасхальные праздники и день солидарности трудящихся, 8 мая - День примирения, 9 мая - День победы во II Мировой войне.

Председатель ЛОГА подписал распоряжение с целью усиления мер безопасности во время майских праздников. В частности, определены задачи максимального повышения готовности спецслужб и обеспечения охраны общественного порядка.

Олег Синютка очертил возможные потенциальные опасности, которые могут возникнуть во время майских праздников. В частности, несмотря на то, что на Востоке продолжается война, вероятными могут быть террористические акты на территории Львовщины в местах массового скопления людей. Поэтому надо, чтобы граждане обязательно сообщали о подозрительных людях и предметах по телефону «102» или «112», отметил Олег Синютка.

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Также он сообщил, что не исключено, что во время массовых мероприятий будут совершены провокационные действия людьми, которые приедут на Львовщину с этой целью. «Они могут демонстрировать массовое использование символики нацистского толка и эти видеоматериалы распространить через российские СМИ на территории Европы накануне рассмотрения парламентом ЕС вопроса о предоставлении безвизового статуса для украинских граждан», - отметил председатель ЛОГА.

По словам Олега Синютки, во время празднований могут использовать запрещенную в Украине коммунистическую символику. «Такие вещи в первую очередь будут направлены для того, чтобы их показать на Востоке Украины и оккупированных территориях, чтобы обострить там ситуацию. Сегодня на оккупированных территориях распространяется такой тезис для людей: «Вам жить сейчас сложно, но если бы здесь оставалась «киевская хунта», то жить было бы намного сложнее». Поэтому мы очень просим жителей Львовщины, если видите непонятных людей или предметы, проявления расизма, нацизма, коммунизма, другие вещи, которые выходят за рамки действующего законодательства Украины, сразу сообщать в правоохранительные органы», - подчеркнул Олег Синютка.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария сообщил, что в Нацполиции отработаны все планы для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах пребывания, проинструктирован личный состав полиции, который задействован в охране порядка на протяжении всех мероприятий, которые пройдут с 28 апреля по 9 мая.

«Проводим отработку во Львовской области, чтобы снизить рост уголовных преступлений, которые наблюдаются в последнее время в государстве. Все подразделения Национальной полиции переведены на усиленный вариант несения службы, они отрабатывают места, где будут проводиться массовые мероприятия, с целью недопущения каких-либо криминальных проявлений, нарушений общественного порядка», - сказал Дмитрий Загария.

Он также обратился к жителям Львовщины с просьбой предоставлять информацию о подозрительных лицах, предметах, о каких-либо неадекватные действия граждан для того, чтобы представители полиции могли оперативно отреагировать и обезопасить граждан от любых негативных проявлений и беды. Он подчеркнул, что Нацполиция готова обеспечить общественный порядок на Львовщине, но надеется на неравнодушие граждан и совместное сотрудничество.

Начальник управления Службы Безопасности Украины во Львовской области Виктор Андрейчук рассказал, что с 30 апреля по 10 мая СБУ во Львовской области переходит на круглосуточный режим работы. «Оперативно-следственная группа будет дежурить, чтобы обеспечить мир и спокойствие на Львовщине. Вчера провели заседание координационной группы Антитеррористического центра СБУ, на котором рассмотрели ряд мероприятий, которые будем внедрять для безопасности. Учитывая то, что с 1 по 9 мая ожидается приезд во Львов около 300 тысяч туристов, могут возникнуть проблемы, которые нужно будет решать», – отметил Виктор Андрейчук. Он также обратился ко всем гражданам с просьбой быть неравнодушными и подчеркнул, что в СБУ достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок, и она готова среагировать в любой момент на вызов.