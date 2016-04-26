На госгранице задержали минометчицу террористов "ЛНР", обстреливавшую Дебальцево (фото)

Гражданка Украины, уроженка Ростовской области РФ на прозвище "Ксения" присоединилась к террористам в сентябре 2014 года вместе со своим гражданским мужем, сообщили в пресс-службе СБУ.

Кроме того, женщина прошла обучение в учебных центрах боевиков, расположенных в городах Стаханов и Алмазное.

"В составе одной из группировок боевиков в качестве минометчицы вела боевые действия против украинских подразделений в районе н.п. Степановка и Дебальцево", - говорится в сообщении СБУ.

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Также отмечается, что, пересекая государственную границу Украины, женщина предоставила пограничникам паспорт гражданки "ЛНР" и объяснила, что украинский паспорт уничтожила ее дочь, которая также является активной сторонницей "русского мира".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, 21 апреля в Харьковской области пыталась въехать женщина, имевшая при себе паспорт, выданный на неподконтрольной Украине территории Луганской области.