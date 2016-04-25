Савченко вместе со своим адвокатом разрабатывают закон о суде присяжных в Украине

Об этом сообщил Новиков в эфире "5 канала".

"Я ее убедил, что без присяжных вытащить судебную систему на тот уровень, которого от нее ожидают, будет очень трудно. И поэтому сейчас готовится законопроект о возвращении в Украину - не установлении в первый раз, а возвращении – суда присяжных", - сказал адвокат.

Под возвращением он имеет в виду то, что именно с территории современной Украины, то есть Харьковского судебного округа начинался суд присяжных в Российской империи в 1864 году.

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По словам Новикова, смысл закона заключается в том, что должны быть люди, которые принимают решения по уголовному судопроизводству и которые при этом не являются частью системы.

"Ибо лучший судья, лучший прокурор, даже самый лучший адвокат в определенном смысле является частью системы. Он не может работать по отдельному одному уголовному делу, не глядя на то, что будет дальше. Присяжные, которые приходят на дело, на одно судебное разбирательство, независимы от этой системы. И даже если кто-то один из них, например, получит взятку, или другим образом что-то сделает не так, если их 12, а не три, как сейчас – вся эта система имеет определенный запас прочности и должна сопротивляться коррупции в том смысле и в той мере, какую не может оказать современная казенная прокурорская судебная система", - отметил защитник Савченко.