В Киеве фестиваль фильмов Параджанова

В столичном кинотеатре «Жовтень» проходит фестиваль «Сергей ПАРАДЖАНОВ: кинорежиссер, художник, гений», сообщает радио „Киев 98 FM".

Фестиваль стартовал вчера и продлится до конца августа.

В рамках фестиваля покажут четыре фильма выдающегося киномастера. Это кинолента, которая принесла С.Параджанову мировую славу, - "Тени забытых предков", а также фильмы, получившие ряд кинопремий и ставшие призерами фестивалей: "Цвет граната", "Легенда о Сурамской крепости" и "Ашик-кериб".

В фойе кинотеатра можно также познакомиться с репродукциями художественных произведений С.Параджанова.